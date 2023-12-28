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  • Александр Новак подписал соглашение о намерениях между Правительством, АО "Башнефтегеофизика", АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и АО "Росгеология" по развитию сектора оборудования для геолого-разведочных работ

Александр Новак подписал соглашение о намерениях между Правительством, АО "Башнефтегеофизика", АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и АО "Росгеология" по развитию сектора оборудования для геолого-разведочных работ

28 декабря 2023, 10:24 55 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписал соглашение о намерениях между Правительством, АО «Башнефтегеофизика», АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» и АО «Росгеология» по развитию сектора оборудования для геолого-разведочных работ.

Документ предусматривает объединение усилий Правительства и отраслевых компаний, направленных на ускорение технологического развития, достижение национального технологического суверенитета и лидерства России на глобальных рынках в области создания и продвижения оборудования для геологоразведки. Правительство обеспечит утверждение «дорожной карты» по развитию сектора геологоразведки и профильного оборудования, создание комфортной регуляторной среды, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и техрегулирования, расширение возможностей осуществления рисковых инвестиций, а также применение мер налогового стимулирования, финансовой поддержки и других инструментов господдержки.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА

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