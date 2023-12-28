Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра внедрили пять современных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции 750 кВ «Белый Раст», которая является одним из ключевых центров питания столичного региона. Модернизация объекта позволит повысить надежность электроснабжения жителей северных районов Подмосковья, международного аэропорта «Шереметьево», сооружений Канала имени Москвы.

Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлементных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокой эксплуатационной надежностью, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Все, примененное при реализации данного проекта оборудование, произведено в России.

Работы выполнялись в условиях действующей подстанции без снижения надежности электроснабжения потребителей. В 2024 году планируется замена еще пяти комплектов релейной защиты. Общая стоимость проекта составляет около 98 млн рублей.

Установленная мощность подстанции 750 кВ «Белый Раст» составляет 3082 МВА. Подстанция расположена на территории Дмитровского городского округа и входит в систему объектов «Московского энергокольца 500 кВ», которая включает в себя еще восемь магистральных подстанций и 376 км ЛЭП. Эта инфраструктурная система обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения столичного региона – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача энергии будет организована от других источников питания.