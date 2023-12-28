Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в работе Всероссийской стратегической проектной сессии Минобрнауки России

28 декабря 2023, 09:30 102 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

21 декабря 2023 года на базе РТУ МИРЭА прошла Всероссийская стратегическая проектная сессия, организованная Российским технологическим университетом и Минобрнауки России.

В сессии приняли участие Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина.

Цель мероприятия — расширение сети партнерских связей, развитие и укрепление сотрудничества, в том числе по экспертному и научному сопровождению общественных и научных площадок, ориентированных на выявление и профилактику угроз в молодежной среде.

Перед обществом стоят такие задачи, как:

  • организация современной системы выявления и профилактики угроз в молодежной среде на базе высших учебных заведений;
  • внедрение специализированных программных и методических комплексов;
  • содействие в формировании у молодежной аудитории гражданской идентичности и патриотизма.

«Цифровизация общества неизбежно накладывает отпечаток на образовательный процесс: вместе с новыми перспективами она же способствует возникновению новых угроз, к которым относятся молодежные деструктивные субкультуры. Именно борьбе с этими информационными угрозами посвящена стратегическая проектная сессия», — отметил проректор МИРЭА Петушков Григорий Валерьевич в интервью.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.12.2023
"Россети" обеспечили электроснабжение промышленно-продовольственного кластера в г.о. Домодедово
27.12.2023
В Подмосковье планируется создать 5 новых индустриальных парков в 2024 году
28.12.2023
Николай Шульгинов: "Газификация Костромской области создаст условия для прихода газа в 20 населённых пунктов региона"
28.12.2023
Александр Новак подписал соглашение о намерениях между Правительством, АО "Башнефтегеофизика", АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и АО "Росгеология" по развитию сектора оборудования для геолого-разведочных работ
27.12.2023
В Москве появится 12 производств в рамках масштабных инвестиционных проектов
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно