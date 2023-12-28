21 декабря 2023 года на базе РТУ МИРЭА прошла Всероссийская стратегическая проектная сессия, организованная Российским технологическим университетом и Минобрнауки России.

В сессии приняли участие Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина.

Цель мероприятия — расширение сети партнерских связей, развитие и укрепление сотрудничества, в том числе по экспертному и научному сопровождению общественных и научных площадок, ориентированных на выявление и профилактику угроз в молодежной среде.

Перед обществом стоят такие задачи, как:

организация современной системы выявления и профилактики угроз в молодежной среде на базе высших учебных заведений;

внедрение специализированных программных и методических комплексов;

содействие в формировании у молодежной аудитории гражданской идентичности и патриотизма.