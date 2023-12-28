21 декабря 2023 года на базе РТУ МИРЭА прошла Всероссийская стратегическая проектная сессия, организованная Российским технологическим университетом и Минобрнауки России.
В сессии приняли участие Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина.
Цель мероприятия — расширение сети партнерских связей, развитие и укрепление сотрудничества, в том числе по экспертному и научному сопровождению общественных и научных площадок, ориентированных на выявление и профилактику угроз в молодежной среде.
Перед обществом стоят такие задачи, как:
«Цифровизация общества неизбежно накладывает отпечаток на образовательный процесс: вместе с новыми перспективами она же способствует возникновению новых угроз, к которым относятся молодежные деструктивные субкультуры. Именно борьбе с этими информационными угрозами посвящена стратегическая проектная сессия», — отметил проректор МИРЭА Петушков Григорий Валерьевич в интервью.
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