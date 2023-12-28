С начала 2023 года Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» исполнил 473 договоров на технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса к электрическим сетям. Суммарная выданная аграриям мощность составила 10,5 МВт.
Электроэнергией обеспечены предприятия по выращиванию семечковых, косточковых и плодово-ягодных культур, расположенных в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края.
Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным электроснабжением – одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.
До конца года Юго-Западные электрические сети планируют подключить ещё порядка 70 значимых для экономики региона объектов (сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы и земельные участки с/х назначения) суммарной мощностью 1 МВт.
Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter