С начала 2023 года Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» исполнил 473 договоров на технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса к электрическим сетям. Суммарная выданная аграриям мощность составила 10,5 МВт.

Электроэнергией обеспечены предприятия по выращиванию семечковых, косточковых и плодово-ягодных культур, расположенных в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края.

Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным электроснабжением – одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

До конца года Юго-Западные электрические сети планируют подключить ещё порядка 70 значимых для экономики региона объектов (сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы и земельные участки с/х назначения) суммарной мощностью 1 МВт.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.