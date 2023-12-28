Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 170 кВт мощности для строительства двух новых подстанций скорой медицинской помощи в Красносельском и Невском районах Санкт-Петербурга.

Объекту на улице Доблести выделено более 40 кВт мощности. Источники питания - подстанции 110 кВ «Рубеж» и 330 кВ «Западная». Для обеспечения электроснабжения объекта здравоохранения энергетики проложили две кабельные линии 0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии. Новая подстанция будет рассчитана на 8 бригад скорой помощи.

Для строительства здания подстанции на улице Дмитрия Устинова энергетики выделили почти 130 кВт мощности. Источники питания - подстанции 110 кВ «Обухово» и «Завод Алюминиевых конструкций». В рамках проведенных работ энергетики также проложили две кабельные линии 0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений и жилых домов.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».