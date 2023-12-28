На подстанции (ПС) 110/10 кВ «Компас» успешно проведена замена силового трансформатора. Специалисты филиала «Дагэнерго» повысили мощность ПС на 24 МВА. Работы по установке были начаты во вторник, 26 декабря, и сегодня, после всех необходимых испытаний, оборудование введено в эксплуатацию. Технические мероприятия проводились по согласованию с администрацией города Махачкалы.

«Как вы знаете, на данной подстанции был очень большой дефицит мощности до настоящего времени. Нам приходилось вводить веерные отключения электроснабжения, обесточивая потребителей. После замены силовых трансформаторов у нас появляется возможность уйти от ввода ограничений», - отметил главный инженер производственного участка Центральных электросетей филиала «Дагэнерго» Ренат Гапаров.

По словам энергетика, на данном питающем центре планируется замена еще двух трансформаторов на более мощные после всех необходимых согласований.



ПС «Компас» обеспечивает электроснабжением свыше 30 тысяч потребителей в нескольких микрорайонах города Махачкалы: Сепараторный, Семендер, Научный городок, мкр «Ватан», а также часть одного из самых протяженных столичных проспектов – Акушинского.