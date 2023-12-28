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В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

28 декабря 2023, 10:36 27 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья Воденникова Д.А., к.э.н. Жилкиной Ю.В. «Влияние повышения температуры наружного воздуха на работу силовых трансформаторов», опубликованная в журнале ВАК «Вестник МЭИ» №6 за 2023 год. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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