В открытом разделе «Портала обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики» (CIM-портала) опубликованы документы, регламентирующие порядок предоставления доступа к специализированному CIM-порталу Системного оператора для передачи технологических сведений, и получения доступа к фрагментам информационных моделей энергосистем.

С 1 января 2024 года, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 20 декабря 2022 № 1340, генерирующие и электросетевые компании должны предоставлять Системному оператору информацию о параметрах и характеристиках оборудования энергообъектов и ЛЭП в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» в формате cimxml.

Необходимый для этого инструментарий предоставляет разработанный Системным оператором специализированный «Портал обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики» (CIM-портал). Помимо передачи информации в диспетчерские центры посредством загрузки файлов cimxml, портал предусматривает также возможность передавать параметры и характеристики оборудования путем заполнения особых web-форм, позволяющих преобразовать передаваемую информацию в машиночитаемый формат cimxml.

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, с помощью CIM-портала обеспечивается доступ субъектов отрасли к формируемым Системным оператором цифровым информационным моделям энергосистем для целей перспективного развития.

С целью повышения информированности профессионального сообщества о параметрах доступа к CIM-порталу разработаны и выложены в открытом доступе документы, регламентирующие этот процесс. Среди них - Порядок предоставления субъектам электроэнергетики и потребителями электрической энергии доступа к СIM-порталу для передачи технологической информации, рекомендуемые формы заявок о предоставлении доступа к этому ресурсу или изменении его параметров, а также рекомендуемая форма согласия на обработку персональных данных.

Подача и рассмотрение заявок на предоставление доступа к CIM-порталу осуществляются на уровне филиалов Системного оператора объединенных диспетчерских управлений, в операционной зоне которых расположены энергообъекты. С целью минимизации объема документооборота субъектам отрасли рекомендуется оформлять единую заявку о предоставлении доступа к фрагментам цифровых информационных моделей энергосистем и CIM-порталу для передачи информации о параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики.

Ознакомиться с документами можно по ссылке.