Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Правительство утвердило госпрограмму восстановления и социально-экономического развития новых регионов

29 декабря 2023, 13:30 316 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Постановление о её утверждении подписано.

Достижение этих целей будет идти как за счёт роста предпринимательской активности, так и за счёт прямой государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений. Среди них – создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды. Также субсидии будут предоставляться на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей, восстановление морской инфраструктуры, ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства субсидий будут выделяться на условиях софинансирования.

Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для её участников предусмотрены преференции, в том числе особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов. Они будут действовать до 31 декабря 2050 года.

Обсудить на форуме
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.12.2023
IEK GROUP поздравляет с Новым 2024 годом! Желаем больших достижений и исполнения желаний!
29.12.2023
ОКП "ЭЛКА-Кабель": с наступающим Новым годом!
29.12.2023
Новые сетевые объекты 110 кВ обеспечат электроснабжение строящегося города Доброград во Владимирской области
29.12.2023
На линиях 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности генерации Поволжья, установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок
29.12.2023
В свободной экономической зоне Республики Крым появился новый участник, предоставляющий мобильную и стационарную связь
Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+