Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Постановление о её утверждении подписано.

Достижение этих целей будет идти как за счёт роста предпринимательской активности, так и за счёт прямой государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений. Среди них – создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды. Также субсидии будут предоставляться на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей, восстановление морской инфраструктуры, ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства субсидий будут выделяться на условиях софинансирования.

Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для её участников предусмотрены преференции, в том числе особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов. Они будут действовать до 31 декабря 2050 года.