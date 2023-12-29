СПЕЦКАБЕЛЬ: с Новым 2024 годом!

Желаем в новом году здоровья, благополучия, счастья и процветания!

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры и клиенты!

Подходит к концу 2023 год. Для нас он стал временем положительных изменений благодаря слаженной работе всего коллектива «Спецкабеля» и вашей искренней поддержке.

Наше предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда» и, по оценкам Федерального центра компетенций, стало одним из лучших его участников. Мы разработали много новых марок кабелей и кабельных сборок для различных отраслей промышленности, наладили выпуск кабелей СКЛОН и СКАБ-М и запустили серийное производство оптических кабелей. Среди достижений «Спецкабеля» в 2023 году также рост объема производства на 24 %, объема продаж на 30 % и увеличение штата на 10 %. Важным моментом года стал и запуск проекта по строительству еще одного завода в Москве, который станет логическим продолжением стратегии по развитию группы компаний «Спецкабель».

Мы провожаем уходящий год с гордостью за проделанную работу. Уверены, наступающий год станет еще более успешным и значимым для всех нас. Спасибо за сотрудничество! Желаем в Новом году здоровья, благополучия, счастья и процветания!

Коллектив ООО «НПП «Спецкабель»