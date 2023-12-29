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Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по НПРЧ на первое полугодие 2024 года

29 декабря 2023, 15:00 280 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Для участия в отборе были поданы ценовые заявки в отношении 117 единиц генерирующего оборудования, что является максимальным количеством за все время функционирования рынка системных услуг. Многолетняя динамика увеличения количества участников отбора и единиц генерирующего оборудования разных типов, участвующих в НПРЧ, говорит о заинтересованности генерирующих компаний в оказании системных услуг, что обусловлено понятными конкурентными процедурами, прозрачным ценообразованием и эффективными механизмами рынка услуг по обеспечению системной надежности.

По результатам конкурентных процедур, направленных на минимизацию стоимости оказываемых услуг, отобрано 107 единиц генерирующего оборудования с величиной совокупного объема резервов первичного регулирования ± 1851,9 МВт – 90 энергоблоков на 45 тепловых электростанциях и 17 гидрогенераторов на 4 гидроэлектростанциях.

Услуги по НПРЧ в первой половине 2024 года будут оказывать 17 субъектов электроэнергетики: ООО «БГК», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», АО «ЕвроСибЭнерго», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Мосэнерго», АО «Нижневартовская ГРЭС», ООО «Ноябрьская ПГЭ», ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», ПАО «ТГК-1», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ПАО «Т Плюс», ПАО «Форвард Энерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Юнипро».

Впервые в НПРЧ будут участвовать ПГУ № 1 и № 2 Первомайской ТЭЦ (ПАО «ТГК-1») и гидроагрегаты № 2, № 6 Красноярской ГЭС (АО «ЕвроСибЭнерго»).

По итогам проведенных отборов со всеми компаниями будут заключены договоры оказания услуг по обеспечению системной надежности в электронной форме с применением электронной подписи.

Решения комиссии по проведению отборов и информация о Перечне субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в ЕЭС, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС».

О рынке системных услуг

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг, РСУ) – один из важнейших механизмов поддержания необходимого уровня надежности и качества работы Единой энергетической системы России в условиях функционирования рынков электроэнергии и мощности. Виды услуг и порядок их оказания определенны Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 г. №117. Системный оператор осуществляет отбор поставщиков услуг на конкурентной основе, т.е. направленный на минимизацию стоимости оказываемых услуг в рамках установленного предельного объема средств, а также заключает с отобранными субъектами договоры, контролирует качество и объем услуг, производит их оплату, координирует действия участников РСУ.

Нормированное первичное регулирование частоты – один из видов услуг по обеспечению системной надежности, направленный на обеспечение гарантированного качества первичного регулирования частоты для удержания ее отклонений в допустимых пределах при возникновении небаланса мощности в любой части энергосистемы. Осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности электростанций.

НПРЧ ограничивает отклонения частоты, но не восстанавливает ее нормальный уровень после появления небаланса мощности в энергосистеме. Эту задачу решает автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности, которое также входит в перечень системных услуг.

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Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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