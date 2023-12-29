Речь идет о левой части мостового сооружения, расположенного на 83-м км федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь вблизи станицы Анастасиевской.

Специалисты уже выполнили демонтаж перильного и барьерного ограждений, разобрали асфальтобетонное покрытие и мостовое полотно. В настоящее время продолжаются работы по разбору плит и монолитной части пролетных строений. Далее дорожники приступят к разборке сопряжений моста с проезжей частью, шкафной стенки и опор.

Для восстановления эксплуатационного состояния искусственного сооружения мостовики устроят новые опоры, выполнят монтаж пролетных строений и устроят гидроизоляцию. Затем будет уложено новое дорожное покрытие, нанесена термопластиковая разметка и обеспечен водоотвод с проезжей части моста. Также на мостовом переходе установят новые деформационные швы, барьерные и перильные ограждения. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

В месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения. На весь период ремонта моста действует ограничение скорости движения до 40 км/ч, движение осуществляется по правой части моста. ФКУ Упрдор «Тамань» просит водителей соблюдать требования временных знаков.

Напомним, что трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км, участки которой относятся ко II и IВ категориям, находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге А-289 Краснодар ‒ Славянск на Кубани ‒ Темрюк ‒ А-290 Новороссийск – Керчь были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.