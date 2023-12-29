В Саратове введен в эксплуатацию новый энергообъект

Сегодня заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов дали старт работе нового энергообъекта, расположенного в районе лесопарка «Кумысная Поляна».

Построенный энергетиками переходной пункт и новые участки кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) дали Саратову новые условия надежности за счет создания отдельных заходов линий электропередачи на подстанцию 110 кВ «Западная». Она обеспечивает электроснабжение Фрунзенского и Кировского районов Саратова с населением порядка 60 тысяч человек, социальных и промышленных объектов (251 трансформаторная подстанция 6 кВ, 39 котельных, 11 объектов водоснабжения, 11 школ, 15 детских садов, 13 больниц, объекты общественного транспорта МУП «Саргорэлектротранс»). Среди крупных потребителей – АО «Сарэнергомаш», АО «Саратовский агрегатный завод», АО «Электроисточник», АО «Газаппарат», смежные сетевые организации.

- В основе проекта было решение насколько возможно минимизировать воздействие на экосистему Кумысной поляны. Для этого необходимо было избежать прокладки воздушной линии большой протяженности. Ради сохранения зеленой зоны энергетики пошли на увеличение затрат, проложив кабель методом горизонтального бурения. Сохранение экологического баланса Кумысной поляны, «легких» города, наряду с повышением надежности энергоснабжения потребителей Саратова – это общая задача - отметил Михаил Торгашин. Он добавил, что Правительством области и компанией «Россети Волга» обсуждается ряд новых задач.

При проведении работ энергетики большое внимание уделили сохранению экологического баланса лесопарка. Проект реализован с соблюдением всех экологических нормативов и прошел соответствующую экспертизу. Трасса для линии электропередачи протяженностью 1836 м проектировалась так, чтобы не причинить ущерба растительности и животному миру. С этой целью ее большая часть проложена под землей методом горизонтального направленного бурения. Кроме того, существующая зеленая зона расширяется за счет демонтажа 5 опор ЛЭП 110 кВ. В связи с особенностями природного рельефа строительство осуществлялось в сложных условиях - один из участков линии проложен на склоне с перепадом высот более 100 м.

- При реализации этого необходимого Саратову проекта на первом плане была социальная ответственность компании. Энергетики решали две основные задачи - повысить надежность энергоснабжения города и минимизировать влияние на внешнюю среду, - рассказал Генеральный директор «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Именно такой подход к развитию электросетевой инфраструктуры будет основополагающим для «Россети Волга». В ближайшей перспективе у нас много интересных проектов, которые будут воплощаться в жизнь в сотрудничестве с Правительством области. Уже в следующем году приступим к строительству подстанции 110 кВ «Высота» на территории бывшего аэропорта.

В реализацию проекта «Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110/6 кВ «Западная»» энергетики «Россети Волга» инвестировали более 580 млн рублей. Помимо прокладки новых участков кабельных и воздушных линий электропередачи, возведения переходного пункта КВЛ, были проведены мероприятия на смежных подстанциях по монтажу системы релейной защиты и автоматики, строительству оптоволоконной линии и т.п. При этом энергетики использовали высококачественные современные материалы и комплектующие отечественных производителей.

Поддерживая динамику развития инфраструктуры и, следовательно, экономику Саратовской области, «Россети Волга» обеспечит масштабные инвестиции в ближайшем будущем. Так, в 2024 году суммарное финансирование электросетевого комплекса возрастет в полтора раза по сравнению с 2023 годом и составит более 5,1 млрд рублей. Эти средства будут направлены как на модернизацию, техническое обслуживание и ремонт существующих сетей, так и на строительство новых объектов и развитие энергосистемы. К сетям «Россети Волга» будут присоединены объекты комплексной застройки территории старого аэропорта, индустриального парка «Столыпинский», жилые комплексы, объекты малого бизнеса.