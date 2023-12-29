Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил замену 17 дистанционных распорок на линиях 500 кВ, участвующих в схемах выдачи мощности Балаковской АЭС, Заинской ГРЭС и Жигулевской ГЭС. Это позволило повысить надежность транзитов, обеспечивающих электроснабжение потребителей в Самарской и Саратовской областях, энергетические связи с Республикой Татарстан.

Наибольший объем работ выполнен на ЛЭП 500 кВ «Балаковская АЭС – Куйбышевская 1», где энергетики установили 7 новых распорок. Данное оборудование предназначено для удержания на заданном расстоянии проводов линий электропередачи. Также оно позволяет снизить уровень колебаний проводов в пролетах и гасить вибрацию при сильных ветровых нагрузках.

Модернизация ЛЭП проведена в рамках ремонтной программы 2023 года. Использовались распорки российского производства, изготовленные из высокопрочного полимера. Всего в филиале МЭС Волги в рамках ремонтной кампании заменено 97 единиц оборудования на магистральных линиях электропередачи.