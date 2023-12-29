Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • На линиях 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности генерации Поволжья, установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок

На линиях 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности генерации Поволжья, установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок

29 декабря 2023, 15:15 272 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил замену 17 дистанционных распорок на линиях 500 кВ, участвующих в схемах выдачи мощности Балаковской АЭС, Заинской ГРЭС и Жигулевской ГЭС. Это позволило повысить надежность транзитов, обеспечивающих электроснабжение потребителей в Самарской и Саратовской областях, энергетические связи с Республикой Татарстан.

Наибольший объем работ выполнен на ЛЭП 500 кВ «Балаковская АЭС – Куйбышевская 1», где энергетики установили 7 новых распорок. Данное оборудование предназначено для удержания на заданном расстоянии проводов линий электропередачи. Также оно позволяет снизить уровень колебаний проводов в пролетах и гасить вибрацию при сильных ветровых нагрузках.

Модернизация ЛЭП проведена в рамках ремонтной программы 2023 года. Использовались распорки российского производства, изготовленные из высокопрочного полимера. Всего в филиале МЭС Волги в рамках ремонтной кампании заменено 97 единиц оборудования на магистральных линиях электропередачи. 

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 
RISK
6.41

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.12.2023
В Саратове введен в эксплуатацию новый энергообъект
29.12.2023
VII Открытый чемпионат электриков IEK – соревнование началось!
29.12.2023
IEK GROUP поздравляет с Новым 2024 годом! Желаем больших достижений и исполнения желаний!
29.12.2023
В 2024 году предлагается начать три новых эксперимента по маркировке
29.12.2023
Алюминиевая Ассоциация: с наступающим Новым годом!
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+