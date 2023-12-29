Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководителями филиалов – МЭС назвал ключевыми результатами года сохранение на высоком уровне показателей надежности Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), своевременный ввод в работу новых и модернизированных объектов.

Объем инвестиционной программы в ЕНЭС в 2023 году составил около 258 млрд рублей. Компания продолжила строительство подстанций и линий электропередачи, включенных в состав нацпроекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обеспечила электроснабжение новых промышленных производств. В том числе это одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае, Амурский газохимический комплекс.

Также продолжилась работа по усилению региональных энергосистем. Ключевым событием здесь стал ввод после комплексной реконструкции питающего центра Московского энергокольца – подстанции 500 кВ «Пахра». В мероприятии участвовал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В числе приоритетных задач на 2024 год Андрей Муров назвал дальнейшую работу по мероприятиям нацпроекта, включая строительство объектов второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог, развитие энергетического комплекса Тывы, повышение системной надежности электроснабжения регионов и растущих агломераций.