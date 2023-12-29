При поддержке Правительства состоялся отбор шести научно-образовательных организаций, которые получат государственную поддержку на развитие отраслевых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта.

«По поручению Президента России мы провели вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики и отобрали лучшие заявки, которые прошли многоэтапную научную и методическую экспертизу. Новые центры будут активно вовлечены в научную повестку в рамках обновлённой Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, а также смогут реализовать масштабные задачи в сфере искусственного интеллекта совместно с отобранными в 2021 году действующими исследовательскими центрами», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Победителями второй волны стали НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, Самарский университет им. академика С.П.Королёва, Новосибирский государственный университет, НИЯУ «МИФИ», ННГУ им. Н.И.Лобачевского, СПбГУ.

Каждая организация-победитель получит до 632 млн рублей до 2026 года на реализацию программы отраслевого исследовательского центра по ИИ. Общая сумма средств за весь период с учётом внебюджетного финансирования составит более 5 млрд рублей.

Финансирование центров пойдёт на развитие профильных научных исследований в области ИИ, разработку прикладных ИИ-решений, внедрённых у индустриальных партнёров, обучение отраслевых специалистов, а также формирование отраслевых дата-сетов.

«Участники отбора представили амбициозные программы и планы развития. Основной задачей было выбрать центры, которые дадут конкретные прикладные результаты, а также обеспечат максимальное масштабирование технологических решений на целые отрасли. Среди перспективных проектов – программное обеспечение для раннего выявления онкологических заболеваний, системы безопасности для применения беспилотников, интеллектуальная платформа промышленного производства, фреймворки управления городским хозяйством и девелопментом территорий», – подчеркнул заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

Директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при Правительстве Сергей Наквасин оценил высокую заинтересованность научных организаций в программе поддержки.

«Всего в рамках участия в отборе было подано 28 заявок от научных организаций из 17 регионов России. Наиболее популярными отраслевыми направлениями развития ИИ, по которым поступило больше всего заявок, стали цифровая промышленность, здравоохранение, транспорт и логистика», – заявил он.

Напомним, в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году проведена первая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ. Шесть научно-образовательных организаций получили государственную поддержку на создание и развитие таких центров: Сколтех, университет «Иннополис», Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН им. В.П.Иванниĸова.