В 2024 запланировано проведение в России трех экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации: в отношении стройматериалов в потребительской упаковке, отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, радиаторов центрального отопления и конвекторов отопительных.

Проекты предусматривают апробацию механизмов цифровой маркировки данной продукции в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. Участие в эксперименте будет осуществляться на добровольной и безвозмездной основе.

Стройматериалы

С 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года запланировано проведение эксперимента по маркировке цемента, смесей бетонных и сухих строительных, растворов строительных в индивидуальной упаковке, предназначенных для реализации конечному потребителю.

Кабельно-проводниковая продукция

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года запланировано проведение эксперимента по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции.

Радиаторы центрального отопления и конвекторы отопительные

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года запланировано проведение эксперимента по маркировке радиаторов центрального отопления и конвекторов отопительных.