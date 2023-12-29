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В 2024 году предлагается начать три новых эксперимента по маркировке

29 декабря 2023, 13:45 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минпромторг России
Авторы и источники / Правообладателям

В 2024 запланировано проведение в России трех экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации: в отношении стройматериалов в потребительской упаковке, отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, радиаторов центрального отопления и конвекторов отопительных.

Проекты предусматривают апробацию механизмов цифровой маркировки данной продукции в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. Участие в эксперименте будет осуществляться на добровольной и безвозмездной основе.

Стройматериалы

С 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года запланировано проведение эксперимента по маркировке цемента, смесей бетонных и сухих строительных, растворов строительных в индивидуальной упаковке, предназначенных для реализации конечному потребителю.

Кабельно-проводниковая продукция

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года запланировано проведение эксперимента по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции.

Радиаторы центрального отопления и конвекторы отопительные

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года запланировано проведение эксперимента по маркировке радиаторов центрального отопления и конвекторов отопительных.

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Метки: МИНПРОМТОРГ, МАРКИРОВКА
Отрасль: Кабельная промышленность Строительство 

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