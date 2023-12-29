Минстрой России выдал сертификат на реализацию инвестиционного проекта по развитию мобильной и фиксированной связи в свободной экономической зоне (СЭЗ) Республики Крым. По проекту инвестор планирует развивать инфраструктуру мобильной и фиксированной связи на полуострове.

Общий объем предполагаемых инвестиций превышает 14 млрд рублей, в том числе более 8,3 млрд из них придется на капитальные вложения. В ходе реализации проекта будет создано 59 новых рабочих мест. В планах создание телеком инфраструктуры: строительство новых объектов, реконструкцию и модернизацию действующих, закупку нового оборудования, а также техническое перевооружение основных средств для улучшения качества услуг мобильной и стационарной связи абонентам Крымского полуострова.

Свободная экономическая зона в Республике Крым и г. Севастополе функционирует с 1 января 2015 года. Она действует также на прилегающих к ним внутренним морским водам и территориальном море.

СЭЗ предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с возможностью применения особого режима налогообложения и обложения страховыми взносами, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Особый режим в СЭЗ продолжает являться одним из основных инструментов государственно-частного партнерства, позволяющим привлекать на полуостров инвестиции в условиях действующих международных санкций и оказывать существенное влияние на макроэкономическую стабильность в регионе.

По состоянию на 12 декабря 2023 года в регионе зарегистрировано 1,5 тыс. участников СЭЗ, из которых около 90% относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.