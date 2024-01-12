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Энергетики повысили надежность электроснабжения нескольких населенных пунктов Раменского городского округа

12 января 2024, 13:30 286 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в начале наступившего года повысило надежность электроснабжения нескольких населенных пунктов Раменского городского округа. Специалисты компании выполнили ремонтные работы на высоковольтной линии электропередачи ВЛ-10 кВ, которая питает дома села Зюзино, деревни Полушкино, СНТ «Идея», а также воинскую часть.

На линии была проведена замена траверсы. Это приспособление, предназначенное для прокладки линий с напряжением до 10 кВ. Конструкция высоковольтной траверсы обеспечивает защиту токов от короткого замыкания и снижает аварийность на линии.  Работы были выполнены оперативно, чтобы потребители не оставались без электроэнергии надолго в минусовую температуру.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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