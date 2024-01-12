Участок, который реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий, находится неподалеку от железнодорожной станции Чертаново и Варшавского шоссе.

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Котляково. Им займется компания, созданная городом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Котляково общей площадью 8,07 гектара. Реорганизацией займется казенное предприятие “Управление гражданского строительства”. В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведет свыше 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в реализацию проекта оцениваются более чем в 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 миллионов рублей. Здесь будет создано почти 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Недалеко от участка находится железнодорожная станция Чертаново, а также Варшавское шоссе.

«По проекту на месте устаревших складов планируется построить современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой в шаговой доступности. Здесь появятся жилые дома по программе реновации общей площадью свыше 165 тысяч квадратных метров, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около 31 тысячи квадратных метров, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу для 425 учащихся, а также детский сад для 185 воспитанников», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин утвердил комплексное развитие части бывшей промзоны в Царицыне.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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