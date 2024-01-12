ГУП РК "Крымэнерго" подвело итоги ремонтной кампании 2023 года

В 2023 году специалисты ГУП РК «Крымэнерго» провели масштабные работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого комплекса в рамках соответствующей программы.

Реализация планово-предупредительных ремонтов является одним из основных видов производственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Эти мероприятия позволяют продлить рабочий ресурс электрооборудования, выявить недочеты и обеспечить его безопасную эксплуатацию, они также способствуют более оперативному восстановлению нормальной электрической схемы в моменты возникновения технологических нарушений.

В целом за 2023 год проведен капитальный ремонт 2789 км ЛЭП различного класса напряжения. Так, специалисты энергокомпании заменили 3,5 км проводов воздушных линий (ВЛ) 35-220 кВ и 688 км линий 0,4-10 кВ, 4484 дефектные опоры 0,4-220 кВ, 7267 изоляторов. Помимо этого, было отремонтировано 125 подстанций 35-110 кВ, отвечающих за электроснабжение отдельных населенных пунктов или районов полуострова, и около 1600 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 0,4-10 кВ.

Чтобы уберечь пернатых от гибели из-за соприкосновения с токоведущими частями ЛЭП, энергетики смонтировали свыше 1300 защитных устройств (ПЗУ). Применяемые ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах линейных объектов.

Важнейшим направлением работы ГУП РК «Крымэнерго» остается расчистка просек под воздушными линиями от древесно-кустарниковой растительности для предупреждения временных перерывов в электроснабжении, возникающих в результате падения веток и деревьев на провода во время непогоды. За 2023 год было расчищено более 500 километров трасс прохождения ВЛ всех классов напряжения.

Отметим, что выполнение ремонтной программы направлено на повышение надежности электрохозяйства Крыма и обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей, среди которых более 923 тысяч бытовых абонентов и 30,1 тысячи юридических лиц.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова.

ГУП РК «Крымэнерго» выполняет функции по передаче и поставке электрической энергии.

Территория обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» - Республика Крым.