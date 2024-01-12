Проектное финансирование в размере 27,8 млрд рублей открыто для реализации еще одного проекта ЖК на территории бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе банка ДОМ.РФ.

"Это первое кредитное соглашение, заключенное с "ОМ Девелопмент"… застройщик, который собирается реализовать несколько масштабных проектов в Московском регионе", – сказала старший вице-президент – директор Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

С привлечением проектного финансирования банка на северо-западе столицы будет возведен жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 127 тыс. кв. м. для 1634 семей.

По договору предусмотрено создание парковочного пространства на 564 машино-места, благоустройство и озеленение двора. Завершить реализацию проекта планируется в I квартале 2028 года.

Напомним, что российские застройщики перешли к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов в июле 2019 года. В прошлом году более 104 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов заключено в Москве с января по сентябрь, это превышает показатель всего 2022 года. При этом доля эскроу-счетов от общего числа зарегистрированных в столице ДДУ за девять месяцев 2023 года впервые составила 91,3%, уточнили в Росреестре.