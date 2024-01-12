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Сергей Собянин назвал ключевые проекты обновления инфраструктуры метро

12 января 2024, 18:00 89 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Специалисты ремонтируют переходы, строят дополнительные выходы и прокладывают тоннели с применением передовых технологий.

Московский метрополитен активно работает над обновлением инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«В прошлом году мы полностью запустили Большую кольцевую линию, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий», — отметил Мэр Москвы.

Работы по модернизации идут постоянно. Один из ярких примеров — построенный заново с применением современных технологий участок тоннеля на Замоскворецкой линии метро от «Царицына» до «Кантемировской».

На станции «Царицыно» был отремонтирован подуличный переход и открыт дополнительный выход. На Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях обновили центральные станции.

Кроме того, специалисты завершили модернизацию вентиляционных шахт метро, заменили более 130 километров кабельных линий и около 98 километров путей, отремонтировали почти 100 эскалаторов.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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