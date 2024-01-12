Индустриальный парк "Рязанский", на территории которого ведется строительство 20 предприятий, почти полностью заполнен. В регионе начато проектирование еще одной аналогичной площадки, сообщил на выставке-форуме "Россия" губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Некоторые предприятия уже даже заработали и начали выпускать свою продукцию. Парк сейчас практически заполнен, свободной земли там не осталось, поэтому мы сейчас оперативно проектируем еще одну такую площадку", - сказал он.

По словам губернатора, вся необходимая инфраструктура на площади почти 560 га была создана в течение полутора лет.

"Сейчас там строится 20 современных промышленных предприятий: завод серверного оборудования, автохимия, лифты, автопогрузчики, вентиляционное оборудование и многое другое", - пояснил он.

Работа над созданием индустриального парка "Рязанский" началась в 2018 году. Проект предусматривал развитие территории, где размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. В декабре 2021 года по решению Минпромторга РФ индустриальному парку присвоен федеральный статус, что дает право получать льготы на строительство инфраструктуры для его резидентов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.