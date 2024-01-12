В поселении Внуковском появится новый офисный центр

В его составе возведут четыре пятиэтажных корпуса. На первых этажах откроют магазины, выше разместятся офисы.

В поселении Внуковском Новомосковского административного округа построят многофункциональный офисный центр. Соответствующий проект утвердили в Москомэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в составе офисного центра в поселении Внуковском запроектированы четыре пятиэтажных корпуса. На первом этаже каждого здания появятся магазины. Выше разместят офисные помещения», — уточнил Иван Щербаков.

Проект учитывает требования энергоэффективности. Наружные стены здания утеплят, для отделки применят теплоизоляционные материалы. Инженерные системы зданий будут автоматизированы. Кроме того, установят термостатические клапаны, водосберегающую сантехнику и оборудование, энергосберегающие системы освещения.

Объект возводят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Площадь офисного центра составит почти 35 тысяч квадратных метров. Там будет создано более пяти тысяч рабочих мест. Это не единственный проект застройщика в рамках программы. Подобный многофункциональный офисный объект будет создан там же, в поселении Внуковском, также офисный центр построят в Раменках», — рассказал Владислав Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят — там появятся проезды и тротуары, малые архитектурные формы. Для владельцев электромобилей предусмотрят станции для зарядки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроят специальные пешеходные пути, места для отдыха, отдельные парковочные места недалеко от входов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.