Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Власти Екатеринбурга планируют заключить трамвайную концессию на 27 млрд рублей

12 января 2024, 16:45 193 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Власти Екатеринбурга планируют заключить концессионное соглашение по созданию и обслуживанию трамвайной инфраструктуры для Академического района города за 27,256 млрд рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, концессию планируется заключить на 20 лет. Концессионер займется обслуживанием ветки и поставкой трамваев для нее. Общая протяженность маршрута составит порядка 12 км (в двухпутном исчислении).

Эта же компания будет осуществлять строительство второй очереди маршрута, которая должна соединить Академический с микрорайоном Широкая речка. Предполагаемый срок строительства — два года. В настоящий момент завершено строительство первой очереди трамвайной линии, которая проходит от Академического до улицы Волгоградской, полноценно поезда начали курсировать по ней в декабре.

Также в рамках соглашения будет создано трамвайное депо и три тяговые подстанции, говорится в постановлении.

В мэрии пояснили, концессия будет заключена в результате конкурса, точные сроки его проведения пока неизвестны.

Ранее мэр Алексей Орлов сообщал, что заинтересованность в заключении концессии по строительству второй очереди трамвайной ветки выражала группа компаний "Мовиста регионы". Она уже реализовала концессионный проект в Свердловской области, запустив трамвайную линию между Екатеринбургом и его городом-спутником Верхней Пышмой.

Местные власти рассчитывали получить федеральное финансирование на реализацию проекта.

Район Академический — самый молодой, восьмой район Екатеринбурга, расположен на юго-западе города.

Обсудить на форуме
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАМВАЙ
Отрасль: Транспорт Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
12.01.2024
"Россети Московский регион" обеспечили мощностью новую детскую поликлинику в районе Бирюлево Восточное
12.01.2024
ГУП РК "Крымэнерго" подвело итоги ремонтной кампании 2023 года
12.01.2024
ФОК с бассейном, школа и детский сад: что еще построят на месте бывшей промзоны Котляково
12.01.2024
В поселении Внуковском появится новый офисный центр
12.01.2024
"Камский кабель" подводит итоги 2023 года
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+