Власти Екатеринбурга планируют заключить концессионное соглашение по созданию и обслуживанию трамвайной инфраструктуры для Академического района города за 27,256 млрд рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, концессию планируется заключить на 20 лет. Концессионер займется обслуживанием ветки и поставкой трамваев для нее. Общая протяженность маршрута составит порядка 12 км (в двухпутном исчислении).

Эта же компания будет осуществлять строительство второй очереди маршрута, которая должна соединить Академический с микрорайоном Широкая речка. Предполагаемый срок строительства — два года. В настоящий момент завершено строительство первой очереди трамвайной линии, которая проходит от Академического до улицы Волгоградской, полноценно поезда начали курсировать по ней в декабре.

Также в рамках соглашения будет создано трамвайное депо и три тяговые подстанции, говорится в постановлении.

В мэрии пояснили, концессия будет заключена в результате конкурса, точные сроки его проведения пока неизвестны.

Ранее мэр Алексей Орлов сообщал, что заинтересованность в заключении концессии по строительству второй очереди трамвайной ветки выражала группа компаний "Мовиста регионы". Она уже реализовала концессионный проект в Свердловской области, запустив трамвайную линию между Екатеринбургом и его городом-спутником Верхней Пышмой.

Местные власти рассчитывали получить федеральное финансирование на реализацию проекта.

Район Академический — самый молодой, восьмой район Екатеринбурга, расположен на юго-западе города.