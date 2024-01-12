Минэнерго России продлило ПАО «Россети Северный Кавказ» статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Ингушетия. Соответствующий приказ подписан 26 декабря 2023 года, вступил в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 1 января 2025 года.

Напомним, функции гарантпоставщика компания «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии выполняет с 1 декабря 2015 года в лице регионального филиала «Ингушэнерго».

Процесс присвоения статуса гарантпоставщика регламентирован основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Данный статус присваивается организациям, которые обязуются предоставлять услуги по снабжению физических и юридических лиц электричеством согласно требованиям законодательства РФ. Гарантирующие поставщики обязаны заключить договор с любым обратившимся потребителем, который расположен в зоне его деятельности. Он принимает оплату за электроэнергию от абонентов, а затем распределяет её между поставщиками оптового рынка электроэнергии и сетевыми организациями, оказывающими услуги по передаче электроэнергии.

Профильное федеральное ведомство в восьмой раз присваивает компании статус гарантпоставщика на территории Ингушетии до даты вступления в силу решения о присвоении соответствующего статуса победителю конкурса, но не более чем на 12 месяцев.