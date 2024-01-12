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Мощность Саратовской ГЭС возросла на 12 МВт

12 января 2024, 16:00 226 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО РусГидро
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rushydro.ru

Фото: rushydro.ru

Установленная мощность Саратовской ГЭС увеличилась на 12 МВт и достигла 1457 МВт. Это стало возможным в результате замены турбин гидроагрегатов №2 и №17 в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

В настоящее время на Саратовской ГЭС заменены генераторы на всех гидроагрегатах и 19 гидротурбин из 24. Продолжаются работы по замене гидротурбин на гидроагрегатах №11 и №15. Помимо обновления гидроагрегатов реализуется ряд мероприятий для документального оформления увеличения мощности. В частности, ведутся работы по замене систем возбуждения генераторов.

После завершения реализации проекта по обновлению гидротурбин и процедуры оформления необходимых документов  установленная мощность Саратовской ГЭС увеличится на 10%. Это сопоставимо с вводом на ГЭС двух дополнительных гидроагрегатов.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 604 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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Метки: РУСГИДРО, ПКМ, САРАТОВСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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