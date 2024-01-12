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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 34 тыс. новых потребителей

12 января 2024, 15:45 234 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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В 2023 году к электрическим сетям компании «Россети Кубань» присоединены более 34 тыс. потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая мощность объектов, обеспеченных электроэнергией, составила 823 МВт.

Электроэнергией обеспечены более 420 социально значимых объектов и 60 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. В числе подключенных к сетям новых абонентов – объекты коммунальной инфраструктуры, агропромышленные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, спортивные комплексы, учреждения здравоохранения и образования.

В числе присоединенных объектов жилищного строительства – многоквартирные жилые дома в переулках Теневой, Павлова и улице Бамбуковой города Сочи, в станице Елизаветинской города Краснодара, селе Витязево города Анапы, а также поселках Двубратский Усть-Лабинского района и Яблоновский Республики Адыгея.

Для подключения социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Так, специалисты присоединили к сетям энергокомпании амбулаторно-поликлинические учреждения в станице Динская Апшеронского района, хуторах Фокин Первый Белореченского района, Садовый Крымского района и Галицын Славянского района, станицах Передовая Отрадненского района, Елизаветинская города Краснодара и Старощербиновская Щербиновского района, а также в станицах Приазовская Приморско-Ахтарского района, Новопокровская Новопокровского района и Крыловская Крыловского района.

Большинство новых потребителей энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения компания строит и реконструирует трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города: Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригород. Это связано с активной жилищной застройкой и развитием промышленных производств.

Всего в 2023 году специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 43 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 1 627 МВт.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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