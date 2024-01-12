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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью новую детскую поликлинику в районе Бирюлево Восточное

12 января 2024, 13:15 290 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» осуществили технологическое присоединение к сетям новой детской поликлиники с травматологическим пунктом, которая вскоре откроет двери первым посетителям на улице Лебедянской в Южном административном округе Москвы. Учреждение здравоохранения рассчитано на 320 посещений в смену и будет соответствовать новому московскому стандарту оснащения поликлиник.

В рамках технологического присоединения установлена новая трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х630 кВА, которая оборудована системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ и 16 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 1,2 км. Присоединенная мощность составила 768 кВт, напряжение подано заявителю.

Объект обеспечен электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае отключения одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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