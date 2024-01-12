Россия и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества

Делегация Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) под руководством заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова завершила рабочий визит в Республику Индия, где замминистра возглавил российскую делегацию на Всемирном саммите «Динамичный Гуджарат» с участием Премьер-Министра Индии Нарендра Моди. В состав делегации вошли представители регионов Дальнего Востока и Арктики и бизнеса.

В рамках саммита российская делегация провела страновую сессию «Россия – Индия: перспективы сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике», в которой принял участие Харш Сангхви, министр промышленности Правительства штата Гуджарат.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков рассказал, что индийские компании активно изучают возможности работы в фармацевтическом, алмазном и углеводородном секторах на Дальнем Востоке России: «Что касается российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, то Индия является нашим важным стратегическим партнером. Индийскими инвесторами уже реализуются крупнейшие проекты».

Замминистра напомнил, что Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на ВЭФ в 2021 г. отметил, что Индия готова подключиться к использованию Северного морского пути, который становится новым глобальным транспортным коридором: «В прошедшем году был поставлен новый рекорд перевозок по Северному морскому пути - 36 миллионов тонн грузов. Запускаются спутники, чтобы обеспечить безопасность навигации. План по развитию СМП предполагает, что к 2035 году по нему будет перевозиться 220 миллионов тонн грузов. Работа российского правительства, российской экономики сосредоточена на том, чтобы эта артерия стала по-настоящему глобальным транспортным коридором».

Алексей Цыденов, глава Бурятии рассказал о возможном сотрудничестве в сфере развития восточной медицины и производства лекарств на основе восточной и тибетский медицины: «Бурятия — центр буддизма в России и у нас развиты восточная и тибетская медицина. У нас институт, который относится к Российской академии наук, занимается изучением Атласа тибетской медицины. Приглашаю к нам в Бурятию для дальнейшего сотрудничества».

Посол России в Индии Денис Алипов подчеркнул, что Россия традиционно является активным участником этого мероприятия, торгово-инвестиционное партнерство с Гуджаратом развивается весьма динамично. При участии российских компаний в штате работает второй по величине в Индии нефтеперерабатывающий завод, реализуются совместные проекты в нефтехимическом секторе и алмазной промышленности.

Исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров рассказал о возможностях FESCO на индийском направлении – регулярных морских линиях из портов Мундра и Нава-Шева в Новороссийск или Санкт-Петербург, а также сфокусировался на развитии дальневосточного морского сервиса из Индии в Россию через ВМТП.

Также российская делегация провела ряд встреч. На встрече с заместителем Министра торговли и промышленности Индии Раджеш Кумар Сингх обсудили вопросы сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, обучение индийских моряков в университете Владивостока для работы в полярных водах, а также возможность совместного производства вертолетов в Индии.

Вопросы российско-индийской повестки в рамках расширенной встречи с более чем 30 индийскими компаниями - развитие дружеских связей, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике. Обсуждались вопросы реализации проектов в горнорудной промышленности, логистики, фармакологии, добычи полезных ископаемых, алмазогранильной отрасли. Также Россия и Индия намерены активизировать транспортное сообщение друг с другом и рассматривают возможность развития морского маршрута «Дальний Восток-Ченнаи». Развитие международного морского маршрута, связывающего порты России и Индии, обсуждается властями двух государств. Делегация Минвостокразвития РФ и КРДВ при участии российских экспортеров и логистических компаний посетит Ченнаи в конце января.

С представителями фармкомпаний обсудили перспективы и возможности инвестиционного сотрудничества в сфере производства лекарственных средств на территории Дальнего Востока. С крупнейшим промышленным индийским конгломератом - возможность инвестиционного участия компании в разработке новых месторождений угля и других полезных ископаемых. Также стороны отметили возможности сотрудничества в области расчётов наращивания энергетических мощностей с учётом увеличения добычи полезных ископаемых. Ряд индийских компаний рассматривают возможность локализации производств на Дальнем Востоке и в Арктике.

Анатолий Бобраков отметил, что Индия – давний друг России: «Прочные связи между нашими странами были выстроены еще в советское время и сегодня выходят на новый уровень. Существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации в различных направлениях. Чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов в технологической отрасли, мы создаем новую преференциальную оболочку – Международную ТОР, законопроект уже одобрен Правительством».

Международный саммит «Энергичный Гуджарат» проводится в Индии с 2003 года. Это глобальное мероприятие, местом проведения которого является штат Гуджарат. Саммит проводится каждые два года. Он имеет большое значение для международных инвестиций, торговли, экономического роста государств Азиатско-Тихоокеанского региона и не только. В этом году на площадке Саммита был организован стенд, посвященный Дальнему Востоку и Арктике.