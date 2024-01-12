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В Ленинградской области по проекту "Ленгипротранса" реконструируют станцию Высоцк

12 января 2024, 16:15 202 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Ленинградской области по проекту «Ленгипротранса» (ГК 1520, входит в Нацпроектстрой) реконструируют станцию Высоцк. 

На станции удлиняют существующие и строят дополнительные приемо-отправочные пути. В итоге здесь смогут принимать поезда большей длины, будут быстрее формировать и сортировать составы. Все это повысит эффективность работы станции, обеспечит рост грузопотока – сегодня это в основном нефтепродукты и уголь – к терминалам порта Высоцкий.
 
В перспективе к грузообороту станции добавится перевалка растительных масел. С учетом этого специалисты «Ленгипротранса» расширили проект развития объекта, корректировку в декабре 2023 года одобрила Главгосэкспертиза РФ. В числе дополнительных мер – удлинение вытяжного пути № 21 до полезной длины 1050 метров, а также устройство примыкания новых грузовых фронтов – путей для одновременной разгрузки или загрузки нескольких вагонов.

Ранее в ходе реконструкции на станции уже удлинили тупиковый путь № 22 до 60 метров для обгона локомотивов, обустроили служебные проходы для работников станции, смонтировали водоотводы.

Станция Высоцк – часть перегона Высоцк – Пихтовая Октябрьской железной дороги. Здесь выполняют смену локомотивов и обслуживают терминалы порта Высоцкий, расположенного в Финском заливе.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

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