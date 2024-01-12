В Ленинградской области по проекту «Ленгипротранса» (ГК 1520, входит в Нацпроектстрой) реконструируют станцию Высоцк.

На станции удлиняют существующие и строят дополнительные приемо-отправочные пути. В итоге здесь смогут принимать поезда большей длины, будут быстрее формировать и сортировать составы. Все это повысит эффективность работы станции, обеспечит рост грузопотока – сегодня это в основном нефтепродукты и уголь – к терминалам порта Высоцкий.



В перспективе к грузообороту станции добавится перевалка растительных масел. С учетом этого специалисты «Ленгипротранса» расширили проект развития объекта, корректировку в декабре 2023 года одобрила Главгосэкспертиза РФ. В числе дополнительных мер – удлинение вытяжного пути № 21 до полезной длины 1050 метров, а также устройство примыкания новых грузовых фронтов – путей для одновременной разгрузки или загрузки нескольких вагонов.



Ранее в ходе реконструкции на станции уже удлинили тупиковый путь № 22 до 60 метров для обгона локомотивов, обустроили служебные проходы для работников станции, смонтировали водоотводы.



Станция Высоцк – часть перегона Высоцк – Пихтовая Октябрьской железной дороги. Здесь выполняют смену локомотивов и обслуживают терминалы порта Высоцкий, расположенного в Финском заливе.