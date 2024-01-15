Энергетики отремонтировали кабельную линию в Балашихе

Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт кабельной линии на проспекте Ленина в Балашихе. Выполненные работы обеспечат надежность электроснабжения многоквартирного жилого дома № 7/1, а также управления делами администрации городского округа Балашиха и ряда коммерческих организаций.

В рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства специалисты компании произвели замену кабеля на участке КЛ-0,4 кВ протяженностью 150 м, отходящей от трансформаторной подстанции ТП-96.

Всего в рамках данной производственной программы в 2023 году на территории г.о. Балашиха произведен капитальный ремонт 5,3 км кабельно-воздушных линий напряжением 0,4 — 10 кВ, выполнена замена электрооборудования в четырех трансформаторных подстанциях, отремонтированы здания четырех ТП и расчищено от древесно-кустарниковой растительности 7 га вдоль ЛЭП.