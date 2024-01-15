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Энергетики выполнят работы на восьми объектах в г.о. Солнечногорск для повышения надежности электроснабжения потребителей

15 января 2024, 17:30 398 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Министерством энергетики Московской области реализуется программа по повышению надежности электроснабжения потребителей. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» в наступившем году выполнят работы на восьми электрообъектах в г. о. Солнечногорск.

В частности, запланировано произвести замену оборудования в подстанциях БКТП-5 на ул. Ленинградской в г. Солнечногорск, в КТП-665 в п. Поварово и в ТП-1 в д. Хоругвино. Также заменить провода на участке воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью 638 м в д. Лыткино и опоры на ЛЭП в п. д/о Ильича. Запланировано отремонтировать здания двух подстанций в деревнях Майдарово и Пешки и заменить почти 1,5 км кабеля на линии 6 кВ в мрк. Тимоново Солнечногорска. Основной объем работ будет выполнен в весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 33 округов Московской области, что на семь округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией четвертый год подряд. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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