ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядными организациями в рамках инвестиционных программ продолжает модернизацию высоковольтных подстанций «Мойнаки», «Фотон» и «Евпатория». Подстанция 110 кВ (ПС) «Северная» в городе Симферополе уже введена в работу на полную мощность.

В начале 2024 года специалисты приступили к финальной стадии реализации долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению ПС «Мойнаки», «Фотон» и «Евпатория», обеспечивающих электроэнергией Симферопольский и Евпаторийский городские округа. До конца второго квартала текущего года на подстанциях будут проведены пуско-наладочные работы для проверки и настройки нового электрооборудования, а также выполнено благоустройство территории.

29 декабря 2023 года была завершена масштабная реконструкция ПС «Северная» - ключевого объекта крымской сетевой инфраструктуры, участвующего в транзите электроэнергии от Таврической ТЭС, а также обеспечивающего энергоснабжение более 23 тыс. потребителей в г. Симферополе и Симферопольском районе, крупнейшими из которых являются жилищный комплекс «Крымская роза», центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта и др. В ходе модернизации питающего центра заменены два силовых трансформатора мощностью по 63 МВА каждый и выполнено строительство двух дополнительных кабельных линий электропередачи 110 кВ.

Также на территории ПС «Северная» специалисты демонтировали старое здание и установили оборудование отечественного производства: распределительные устройства 10 кВ, два шинных моста и др., смонтировали релейную защиту и противоаварийную автоматику, обновили устаревшие кабельные сети. Современный энергообъект имеет полное дистанционное управление – постоянного присутствия рабочего персонала не требуется. Введенная в строй подстанция мощностью 126 МВА позволяет повысить стабильность подачи энергии, сформировать резерв для подключения к электрическим сетям новых заявителей, а также дать стимул для перспективного развития г. Симферополя и прилегающих территорий.