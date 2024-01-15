Владимир Колмогоров назначен операционным директором Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, сообщает о назначении Владимира Колмогорова операционным директором Эн+.

Владимир Колмогоров окончил Новосибирский электротехнический институт и начал карьеру в качестве мастера на Красноярской ГЭС, а затем занял должность старшего мастера группы на Саяно-Шушенской ГЭС. В 1989 году он был назначен директором Красноярской ГЭС, которой руководил до 1997 года. Затем перешел в структуру РАО «ЕЭС России», где занимал руководящие посты по управлению объектами генерации в Сибири.

За период с 2000 по 2016 год он возглавлял такие энергетические компании, как «Сибирская энергетическая компания», «Иркутскэнерго», ОГК-3, а также занимал должность советника генерального директора «Норильского никеля».

С 2016 по 2023 год Колмогоров занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике. Комментируя свое назначение, Владимир Колмогоров отметил:

«Эн+ является одним из лидеров российской энергетики, активно развивающейся в Сибири, у нас большие планы, и я надеюсь, что мой многолетний опыт работы в сфере энергетики, моя экспертиза будут способствовать усилению наших позиций в отрасли и укреплению Сибири как драйвера экономического роста России».

«ЭН+ ГРУП» – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+. Выручка Эн+ за 2022 год составила более 16,5 млрд долларов США.