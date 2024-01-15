Потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

Минэнерго РФ и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ).

Об этом Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале 15 января 2024 г.

Топливообеспечение будет бесперебойным

Тезисы от Минэнерго РФ:

на заводе из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга произошло снижение производства автомобильных бензинов,

компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок,

Минэнерго РФ и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта НОРСИ,

участники Штаба подчеркнули, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка,

производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, товарные запасы составляют почти 2 млн т, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.

Проблемы на Нижегородском НПЗ

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из крупнейших производителей бензина в России.

В среднем в 2023 г. НПЗ производил 410 тыс. т/месяц бензина.



12 января 2024 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке Нижегородского НПЗ ее работа временно остановлена.

На какой установке произошел инцидент не уточнялось.

Компания лишь подчеркнула, что прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов.



Минэнерго РФ сейчас пояснило, что внеплановый ремонт потребовался одной из установок каталитического крекинга на ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе.

Всего на предприятии имеются 2 установки каткрекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 гг.

Как сообщил Ъ, из строя в январе 2024 г. вышла установка каткрекинга, запущенная в 2010 г.

Установка была остановлена 4 января 2024 г. из-за поломки иностранного компрессорного оборудования, которое сложно будет заменить в ближайшее время из-за западных санкций.

Причем 26 декабря 2023 г. произошла поломка и на установке каткрекинга, введенной в 2015 г., ее перезапустили, но работает она на меньшей мощности.



С 10 января 2024 г. ЛУКОЙЛ остановил продажу бензина АИ-95 на бирже, что может объясняться желанием компании обеспечить топливом собственные АЗС.

Это провоцирует участников рынка запасаться топливом, что пока не представляет большой проблемы из-за сезонного снижения спроса.

Тем не менее, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) цены на бензин пошли вверх:

АИ-92 в Европейской части России 15 января подорожал на 1.90%, до 41371 руб./т,

АИ-95 - на 1,71%, до 44164 руб./т.

Во избежания разгона рыночной паники, Минэнерго РФ заверило, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены.

ЛУКОЙЛ, в свою очередь, разработал план по устранению неполадок в минимальный возможный срок.

Компании важно завершить ремонт на этой установке до весны 2024 г., т.е. до начала периода высокого спроса на бензин.

Е. Алифирова