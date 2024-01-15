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Минэнерго РФ и нефтяные компании разработали меры по бесперебойному топливообеспечению внутреннего рынка на время ремонта Нижегородского НПЗ

15 января 2024, 18:00 410 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Neftegaz.RU
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ЛУКОЙЛ

Фото: ЛУКОЙЛ

Потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

Минэнерго РФ и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ).
Об этом Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале 15 января 2024 г.

Топливообеспечение будет бесперебойным

Тезисы от Минэнерго РФ:

  • на заводе из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга произошло снижение производства автомобильных бензинов,
  • компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок,
  • Минэнерго РФ и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта НОРСИ,
  • участники Штаба подчеркнули, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка,
  • производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, товарные запасы составляют почти 2 млн т, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.

 

Проблемы на Нижегородском НПЗ

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из крупнейших производителей бензина в России.
В среднем в 2023 г. НПЗ производил 410 тыс. т/месяц бензина.

12 января 2024 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке Нижегородского НПЗ ее работа временно остановлена.
На какой установке произошел инцидент не уточнялось.
Компания лишь подчеркнула, что прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов.

Минэнерго РФ сейчас пояснило, что внеплановый ремонт потребовался одной из установок каталитического крекинга на ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе.
Всего на предприятии имеются 2 установки каткрекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 гг.
Как сообщил Ъ, из строя в январе 2024 г. вышла установка каткрекинга, запущенная в 2010 г.
Установка была остановлена 4 января 2024 г. из-за поломки иностранного компрессорного оборудования, которое сложно будет заменить в ближайшее время из-за западных санкций.
Причем 26 декабря 2023 г. произошла поломка и на установке каткрекинга, введенной в 2015 г., ее перезапустили, но работает она на меньшей мощности.

С 10 января 2024 г. ЛУКОЙЛ остановил продажу бензина АИ-95 на бирже, что может объясняться желанием компании обеспечить топливом собственные АЗС.
Это провоцирует участников рынка запасаться топливом, что пока не представляет большой проблемы из-за сезонного снижения спроса.
Тем не менее, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) цены на бензин пошли вверх:

  • АИ-92 в Европейской части России 15 января подорожал на 1.90%, до 41371 руб./т,
  • АИ-95 - на 1,71%, до 44164 руб./т.

Во избежания разгона рыночной паники, Минэнерго РФ заверило, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены.
ЛУКОЙЛ, в свою очередь, разработал план по устранению неполадок в минимальный возможный срок.
Компании важно завершить ремонт на этой установке до весны 2024 г., т.е. до начала периода высокого спроса на бензин.

Е. Алифирова

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Метки: ЛУКОЙЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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