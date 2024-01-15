Эталон кабельных испытаний
Потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.
Минэнерго РФ и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ).
Об этом Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале 15 января 2024 г.
Тезисы от Минэнерго РФ:
Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из крупнейших производителей бензина в России.
В среднем в 2023 г. НПЗ производил 410 тыс. т/месяц бензина.
12 января 2024 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке Нижегородского НПЗ ее работа временно остановлена.
На какой установке произошел инцидент не уточнялось.
Компания лишь подчеркнула, что прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов.
Минэнерго РФ сейчас пояснило, что внеплановый ремонт потребовался одной из установок каталитического крекинга на ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе.
Всего на предприятии имеются 2 установки каткрекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 гг.
Как сообщил Ъ, из строя в январе 2024 г. вышла установка каткрекинга, запущенная в 2010 г.
Установка была остановлена 4 января 2024 г. из-за поломки иностранного компрессорного оборудования, которое сложно будет заменить в ближайшее время из-за западных санкций.
Причем 26 декабря 2023 г. произошла поломка и на установке каткрекинга, введенной в 2015 г., ее перезапустили, но работает она на меньшей мощности.
С 10 января 2024 г. ЛУКОЙЛ остановил продажу бензина АИ-95 на бирже, что может объясняться желанием компании обеспечить топливом собственные АЗС.
Это провоцирует участников рынка запасаться топливом, что пока не представляет большой проблемы из-за сезонного снижения спроса.
Тем не менее, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) цены на бензин пошли вверх:
Во избежания разгона рыночной паники, Минэнерго РФ заверило, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены.
ЛУКОЙЛ, в свою очередь, разработал план по устранению неполадок в минимальный возможный срок.
Компании важно завершить ремонт на этой установке до весны 2024 г., т.е. до начала периода высокого спроса на бензин.
Е. Алифирова
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