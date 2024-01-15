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  • НИУ "МЭИ" выступил с инициативой организации оперативной переподготовки энергетиков для ЖКХ

НИУ "МЭИ" выступил с инициативой организации оперативной переподготовки энергетиков для ЖКХ

15 января 2024, 13:30 499 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ

 НИУ «МЭИ» предложил разработать и реализовать областную программу подготовки высококвалифицированных кадров в интересах ресурсоснабжающих организаций Московской области на период до 2032 года.

«На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство энергетики Московской области с предложением реализации программы подготовки кадров для ЖКХ Московской области. Мы готовы оперативно помочь отрасли решить острую проблему нехватки квалифицированных кадров, которая, к сожалению, имеет тенденцию к усилению. Наш эффективный механизм целенаправленной подготовки для нужд предприятия обеспечивает бесшовное вхождение выпускника в штат и уверенность предприятия в непрерывности притока квалифицированных специалистов», — прокомментировал директор ИЭВТ НИУ «МЭИ» Иван Щербатов.

Программа предполагает систему независимой оценки квалификации персонала, программы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и выстраивания карьерной траектории, ежегодное прогнозирование потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы, целевую подготовку кадров, а также единую систему профориентации школьников и помощь в их подготовке к поступлению в профильные учебные заведения.

«НИУ «МЭИ» имеет многолетний опыт подготовки высококвалифицированных кадров для энергетики нашей страны. При поддержке НИУ «МЭИ» для «Мособлтеплоэнерго» разработан проект «Стратегии подготовки кадров ресурсосберегающих предприятий Московской области на период до 2032 года», проводятся «Дни энергетиков Московской области», которые призваны популяризовать профессию энергетика в среде школьников», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

​Также в интересах теплоснабжающих организаций в НИУ «МЭИ» разработана и с 2024 года будет объявлена в набор образовательная программа «Системы теплоэнергоснабжения городов» по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

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Метки: НИУ МЭИ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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