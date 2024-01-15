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РЭА Минэнерго России выступило техническим заказчиком модернизации энергообъектов в Крыму

15 января 2024, 13:15 443 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РЭА Минэнерго России
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Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России выполнили функции по управлению проектами строительства на трех энергетических объектах Республики Крым и города Севастополя в качестве технического заказчика и строительного контроля.

В рамках реконструкции подстанции 110 кВ «Заря» введены в эксплуатацию два силовых трансформатора Т-1, Т-2, мощностью 25 МВА. Примененные технологические решения предусматривают в перспективе возможность установки трансформаторов мощностью 40 МВА.

На подстанции 220 кВ «Донузлав» введены в работу батареи статических конденсаторов мощностью 25 МВАр.

В ходе работ по строительству подстанции 110 кВ «Миндальная» был осуществлен ввод в эксплуатацию двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА каждый, ввод высоковольтной линии напряжением 110 кВ протяженностью 3,2 км между с. Миндальная и г. Судак, а также кабельной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 4,8 км.

«Российское энергетическое агентство Минэнерго России в рамках своих компетенций принимает участие в работе по модернизации энергетической инфраструктуры Крыма. Наши специалисты обеспечили выполнение всех поставленных задач в требуемые сроки и с установленным уровнем качества», – подчеркнул генеральный директор Агентства Алексей Кулапин.

Ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечит устойчивое энергоснабжение села Оползневое, поселков городского типа Олива, Береговое, Парковое, Кацивели, а также потребителей Арт-кластера «Таврида». Работы выполнены в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь».

В 2024 году запланированы работы по реконструкции подстанций 110 кВ «Гаспра», «Артек» и «Лучистое», а также строительство сетевого комплекса «Нахимовская» для повышения надежности электроснабжения и энергобезопасности г. Севастополя и Крымского полуострова.

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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