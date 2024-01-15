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"Россети Ленэнерго" увеличили объемы производства работ под напряжением

15 января 2024, 17:45 407 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 За 2023 год специалисты «Россети Ленэнерго» провели на энергооборудовании 5 263 технических мероприятия под напряжением – без отключения потребителей от электроэнергии. Это на 11% больше, чем в 2022 году.

Работы с соблюдением всех требований безопасности проводились на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проведенные мероприятия направлены преимущественно на подключение новых потребителей и установку приборов учета.

«Мы продолжаем наращивать объем производства работ без снятия напряжения. В 2023 году наибольшее количество технических мероприятий по этой технологии было выполнено в Петродворцовом и Курортном районах Санкт-Петербурга, Волховском и Сертоловском районах Ленинградской области», - отметил заместитель главного инженера по распределительным сетям ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Байрамов.

Для подготовки персонала и безопасного производства работ без снятия напряжения «Россети Ленэнерго» реализуют комплексную учебную программу. За 2023 год курс обучения прошли более 150 специалистов компании.

Применение данной технологии позволяет значительно сократить сроки выполнения технических мероприятий и минимизировать неудобства для потребителей. С ее помощью энергетики могут вести работы на энергооборудовании без отключения потребителей от электроэнергии, что особенно важно для социально значимых объектов и предприятий с непрерывным циклом производства.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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