Эталон кабельных испытаний
Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2024 году планируют модернизацию оборудования подстанций 110 кВ «Горец» и 35 кВ «Черноречье».
В соответствии с Программой повышения надежности предусмотрена замена силовых трансформаторов на новые с увеличением мощности. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения порядка 152 тысяч жителей двух районов республики.
«В рамках Программы повышения надежности мы не только обновим ветхие распределительные сети и проведем реконструкцию подстанций, но и введем дополнительные мощности. Реализация этого масштабного проекта даст возможность технологического присоединения к сетям новых потребителей. Без этого невозможно перспективное развитие энергетической отрасли региона. В реализации всех производственных задач поддержку компании оказывает Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров», – подчеркнул управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.
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