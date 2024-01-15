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"Россети Северный Кавказ" повысят качество электроснабжения более 150 тысяч жителей Чеченской Республики

15 января 2024, 13:45 478 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2024 году планируют модернизацию оборудования подстанций 110 кВ «Горец» и 35 кВ «Черноречье».

В соответствии с Программой повышения надежности предусмотрена замена силовых трансформаторов на новые с увеличением мощности. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения порядка 152 тысяч жителей двух районов республики.

«В рамках Программы повышения надежности мы не только обновим ветхие распределительные сети и проведем реконструкцию подстанций, но и введем дополнительные мощности. Реализация этого масштабного проекта даст возможность технологического присоединения к сетям новых потребителей. Без этого невозможно перспективное развитие энергетической отрасли региона. В реализации всех производственных задач поддержку компании оказывает Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров», – подчеркнул управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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