Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2024 году планируют модернизацию оборудования подстанций 110 кВ «Горец» и 35 кВ «Черноречье».

В соответствии с Программой повышения надежности предусмотрена замена силовых трансформаторов на новые с увеличением мощности. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения порядка 152 тысяч жителей двух районов республики.