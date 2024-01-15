Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в особом режиме продолжают устранять последствия штормового ветра в регионе. Электроснабжение восстановлено уже в 90% отключенных ранее населенных пунктах.



По высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП) 35 кВ все потребители уже запитаны. Сейчас бригады ведут аварийно-восстановительные работы на линиях низкого напряжения 0,4-10 кВ. В основном это точечные заявки в Нижнеингашском районе, Дзержинском, Канском, Енисейском районах края.



Напомним, регион находился во власти штормового фронта. Сегодня ночью и в течение дня в крае наблюдались штормовой ветер, сильный снег, метель. Персонал филиала компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» оперативно реагирует на все нештатные ситуации в электросетевом комплексе.



Специалисты восстанавливают пострадавшие от ветровой нагрузки сети, проверяют состояние линий. Некоторые энергообъекты находятся в труднодоступной местности и добраться до них можно только на снегоходах. Например, в Нижнеингашском районе (на фото) при осмотре линии бригада обнаружила упавшее на провода из-за пределов охранной зоны ЛЭП высокое дерево.



По вопросам электроснабжения обращайтесь на горячую линию «Россети Сибирь»: 8-800-220-0-220 (работает автоинформатор и голосовая почта), а также в личные сообщения группы "Красноярскэнерго" во Вконтакте: https://vk.com/rossetisib.krsk или в чат в телеграме: t.me/ivan_rossetisib