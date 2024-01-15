На подстанциях 220 кВ «Ермак», «Мангазея» и «Исконная», питающих восточные районы Ямало-Ненецкого автономного округа, завершилась модернизация противоаварийной автоматики. Выполненные работы создали условия для ввода Полярной газотурбинной электростанции, которая обеспечит растущие потребности в энергии предприятий Ванкорского кластера месторождений.

Специалисты филиала компании – МЭС Урала установили на объектах шесть новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) российского производства и модернизировали восемь существующих комплексов. Современные микропроцессорные УПАСК передают информацию о нештатных ситуациях, что позволяет минимизировать риски крупных технологических нарушений.

Также энергетики усилили действующие системы телемеханики и противоаварийной автоматики, изменили алгоритмы устройств, осуществляющих дополнительную автоматическую разгрузку. Это необходимо для обеспечения устойчивости энергосистемы в случае выделения Ванкорского энергорайона на изолированную работу. На подстанциях была проведена настройка дополнительной сети ретрансляции сигналов.

Благодаря запуску Полярной ГТЭС мощностью 150 МВТ будет повышена надежность снабжения месторождений Ванкорского кластера, которое является одним из самых крупных в России. Электростанция расположена в Туруханском районе Красноярского края и состоит из двух газотурбинных энергоблоков, которые будут потреблять попутный нефтяной газ запитанных ею месторождений.