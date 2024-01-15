В результате реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро в 2023 году модернизировало четыре гидроагрегата общей мощностью 392,5 МВт на четырех гидроэлектростанциях.

На Воткинской и Майнской ГЭС заменили по одному гидроагрегату. На Саратовской ГЭС заменили гидротурбину, на Волжской ГЭС – гидрогенератор. По результатам модернизации гидроагрегатов, в том числе, завершенной в предыдущие годы, проведена перемаркировка (процедура документального оформления изменения мощности), в результате чего мощность действующих ГЭС РусГидро увеличилась на 45 МВт: Саратовской ГЭС – на 30 МВт, Воткинской ГЭС – на 15 МВт. Кроме того, были сняты ограничения располагаемой мощности Майнской ГЭС в объеме 29 МВт.

Были начаты работы по масштабному проекту технического перевооружения Чиркейской ГЭС, включающему замену всех гидроагрегатов, силовых трансформаторов, гидромеханического и электротехнического оборудования. Продолжались работы по комплексной реконструкции Эзминской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС и Кубанской ГАЭС, замене и модернизации гидроагрегатов на Нижегородской, Угличской, Чебоксарской ГЭС.

Значительный объем работ выполнен в части технического перевооружения и модернизации электротехнического оборудования. Завершен проект замены трансформаторов на Майнской ГЭС, введены в эксплуатацию КРУЭ-110 кВ на Кубанских ГЭС-2 и ГЭС-3. Начата реконструкция ОРУ-330 кВ Чиркейской ГЭС, а также продолжилось строительство зданий новых распределительных устройств на Волжской ГЭС и трех станциях Каскада Кубанских ГЭС.

В 2024 году будет продолжена работа по обновлению гидроагрегатов, техническому перевооружению электротехнического оборудования и реконструкции гидротехнических сооружений гидроэлектростанций.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 598 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.