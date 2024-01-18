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Больше полусотни электрозарядных станций подключили энергетики "Россети Урал" в 2023 году

18 января 2024, 13:45 439 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
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В 2023 году в регионах присутствия компании «Россети Урал» появилось 53 точки для зарядки электромобилей. 

Для 49 электрозарядных станций энергетики «Россети Урал» выполнили технологическое подключение в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 18 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 18 – в Свердловской области в Екатеринбурге и 13 – в Челябинской области. 

Четыре зарядные станции были подключены в рамках реализации программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урала» 2020–2025 гг». Три зарядные станции установлены в Екатеринбурге и одна ЭЗС - в городе Миасс Челябинской области. Все четыре зарядные станции оснащены коннектером GB/T – он является стандартным для электромобилей китайского производства, которые стали массово появляться на территории страны.

В 2024 году энергетики «Россети Урал» намерены установить еще 8 зарядных станций для электромобилей в рамках собственной программы: по 2 ЭЗС в Пермском крае и Челябинской области, 4 ЭЗС – в Екатеринбурге. 

Также с 2023 года началась коммерциализация работы зарядных станций ПАО «Россети Урал». По итогам работы программно-аппаратного комплекса «Россети Электротраспорт» компания заняла 3 место по выручке за услуги зарядки после АО «Энергоцентр» и ПАО «Ленэнерго». Владельцы электрокаров в трех регионах присутствия активно пользуются зарядной инфраструктурой. В среднем, электромобилисты тратят на одну зарядку 40 минут и 365 рублей.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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