В 2023 году в регионах присутствия компании «Россети Урал» появилось 53 точки для зарядки электромобилей.

Для 49 электрозарядных станций энергетики «Россети Урал» выполнили технологическое подключение в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 18 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 18 – в Свердловской области в Екатеринбурге и 13 – в Челябинской области.

Четыре зарядные станции были подключены в рамках реализации программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урала» 2020–2025 гг». Три зарядные станции установлены в Екатеринбурге и одна ЭЗС - в городе Миасс Челябинской области. Все четыре зарядные станции оснащены коннектером GB/T – он является стандартным для электромобилей китайского производства, которые стали массово появляться на территории страны.

В 2024 году энергетики «Россети Урал» намерены установить еще 8 зарядных станций для электромобилей в рамках собственной программы: по 2 ЭЗС в Пермском крае и Челябинской области, 4 ЭЗС – в Екатеринбурге.

Также с 2023 года началась коммерциализация работы зарядных станций ПАО «Россети Урал». По итогам работы программно-аппаратного комплекса «Россети Электротраспорт» компания заняла 3 место по выручке за услуги зарядки после АО «Энергоцентр» и ПАО «Ленэнерго». Владельцы электрокаров в трех регионах присутствия активно пользуются зарядной инфраструктурой. В среднем, электромобилисты тратят на одну зарядку 40 минут и 365 рублей.