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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового квартала в ЖК "Медовый" деревни Кондратово Пермского округа

18 января 2024, 14:30 418 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Урал
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Новая локация ЖК «Медовый» получила название «Квартал у реки» и находится по адресу: ул.Нифантова, 4а, 4б, 4в. Для выполнения  обязательств по договору технологического присоединения энергетики  установили в зоне электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Кроме того, были проложены кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,2  км. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой для этого  объекта мощности.

«Квартал  у реки»  представляет собой два 14-тиэтажных и один  16-тиэтажный дом, включающие в себя  более 600  квартир  общей жилой площадью 31,5 тысяч квадратных метров.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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