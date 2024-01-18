Новая локация ЖК «Медовый» получила название «Квартал у реки» и находится по адресу: ул.Нифантова, 4а, 4б, 4в. Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в зоне электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Кроме того, были проложены кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,2 км. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой для этого объекта мощности.

«Квартал у реки» представляет собой два 14-тиэтажных и один 16-тиэтажный дом, включающие в себя более 600 квартир общей жилой площадью 31,5 тысяч квадратных метров.