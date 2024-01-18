Энергетики отремонтируют и построят 3,5 км ЛЭП в г.о. Балашиха

Министерство энерегтики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году отремонтируют и построят 3,5 км ЛЭП в г.о. Балашиха.

В частности, участок кабельной линии КЛ-6 кВ протяженностью 1,1 км будет реконструирован в мкр. Железнодорожный на ул. Главной. В ходе работ планируется применение метода горизонтально направленного бурения. Также ремонты на линиях электропередачи будут проходить в микрорайонах Салтыковка и Никольско-Архангельский, а также в Балашихе на ул. Первомайской.

По программе повышения надежности электроснабжения потребителей в мкр. Салтыковка запланировано строительство мачтовой подстанции с трансформатором мощностью 100 кВА и трансформаторной подстанции БКТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1250 кВА на ш. Энтузиастов мкр. Никольско-Архангельский. Основной объем работ будет выполнен в весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 33 округа Московской области, что на семь округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией четвертый год подряд. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.