Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики отремонтируют и построят 3,5 км ЛЭП в г.о. Балашиха

18 января 2024, 14:00 470 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Министерство энерегтики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году отремонтируют и построят 3,5 км ЛЭП в г.о. Балашиха.

В частности, участок кабельной линии КЛ-6 кВ протяженностью 1,1 км будет реконструирован в мкр. Железнодорожный на ул. Главной. В ходе работ планируется применение метода горизонтально направленного бурения. Также ремонты на линиях электропередачи будут проходить в микрорайонах Салтыковка и Никольско-Архангельский, а также в Балашихе на ул. Первомайской.

По программе повышения надежности электроснабжения потребителей в мкр. Салтыковка запланировано строительство мачтовой подстанции с трансформатором мощностью 100 кВА и трансформаторной подстанции БКТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1250 кВА на ш. Энтузиастов мкр. Никольско-Архангельский. Основной объем работ будет выполнен в весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 33 округа Московской области, что на семь округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией четвертый год подряд. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
18.01.2024
В новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей
18.01.2024
На участке дороги Дюртюли Ачит в Пермском крае монтируют специальную систему мониторинга карстовых пород
18.01.2024
Минэкономразвития РФ доработает мастер-план по развитию агломерации КМВ
18.01.2024
Россия и Казахстан укрепляют сотрудничество в области цифровой трансформации электроэнергетики
18.01.2024
Китай одобрил строительство четырех новых реакторов
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно