Николай Дудукалов родился в 1987 году в Перми. В 2009 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», получив квалификацию инженера. В 2015 – 2022 прошёл обучение по корпоративным программам развития управленческих и лидерских компетенций на базе IMD, Ward Howell и Сколково.

Работает в СИБУРе 17 лет. В 2006 начал карьеру на пермском предприятии «СИБУР-Химпром», где прошёл путь от аппаратчика до технолога производства. Далее в 2012 – 2016гг. работал в корпоративном центре в операционном блоке Дирекции пластиков и органического синтеза, где отвечал за реализацию мероприятий по повышению надёжности оборудования и эффективности производства. В 2016 – 2017гг. был главным инженером предприятия «Уралоргсинтез» в Чайковском Пермского края.

В 2017 – 2021гг. руководил единой службой технического заказчика, а затем - службой по управлению основными фондами всех тобольских предприятий СИБУРа. Выстроил вертикаль управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в Тобольске; принял участие в пуско-наладке и выводе на проектные параметры крупнейшего в России нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим».

После «ЗапСибНефтехима» с 2021 по 2023 год работал в корпоративном центре, где руководил организационным проектом по повышению производительности труда.

«Николай Викторович Дудукалов – руководитель с сильной инженерной и управленческой экспертизой. Он прошёл все ступени карьерной лестницы и хорошо знает нефтехимическое производство. Успел поработать на разных предприятиях и в корпоративном центре. Везде проявил себя как зрелый управленец, способный достигать результата в кросс-функциональной команде», - отметил член правления – управляющий директор СИБУРа Игорь Климов.

Дмитрий Владимиров, возглавлявший «Сибур-Нефтехим» ранее, перешёл на другую работу.

СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков.

Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей. Мы развиваемся через партнерство и обмен опытом, постоянный рост, движение к масштабным целям и приверженность принципам устойчивого развития.

Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 триллионов рублей в развитие отечественной нефтегазохимической отрасли, создание новых и модернизацию действующих производств.

«Сибур-Нефтехим» работает в Дзержинске Нижегородской области с февраля 1982 года. В составе СИБУРа – с декабря 1999 года. Мы выпускаем окись этилена, этленгликоли, акриловую кислоту, метилакрилат, бутилакрилат, дваэтилгексилакрилат. В настоящее время на предприятии проводится реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн эквивалентной окиси этилена в сутки.