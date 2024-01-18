В числе спикеров форума – руководители и сотрудники Системного оператора, крупнейших генерирующих и электросетевых компаний, представители ведущих отечественных компаний–разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений, а также представители энергокомпаний стран СНГ.

Организованная Системным оператором профессиональная конференция «CIM в России и мире», посвященная унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели (CIM), уже в четвертый раз пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ. В этом году форум состоится 8–9 февраля в Сочи.

Перечень докладов на конференции опубликован по ссылке. В этом году поставлен рекорд по полученным заявкам на выступления с докладами: количество уже одобренных выступлений превышает четыре десятка. Для сравнения, на конференции 2023 года программа включала 29 докладов.

В фокусе внимания участников – основные особенности и преимущества перехода к информационному обмену на основе стандартов CIM в масштабах отрасли, опыт использования CIM в деловых процессах энергокомпаний, инструменты и подходы к моделированию энергосистем, а также подготовка кадров в этой сфере.

Профессионалы обсудят изменения, связанные с необходимостью предоставления Системному оператору с 2024 года сведений о параметрах и характеристиках оборудования и ЛЭП для целей оперативно-диспетчерского управления в соответствии со стандартами CIM, а также особенности обмена данными цифровых информационных моделей.

Представители Системного оператора расскажут о значении использования стандартов Общей модели данных (CIM) для решения актуальных задач оперативно-диспетчерского управления, об изменениях нормативно-правовых актов, об особенностях обмена оперативной информацией с использованием стандартов CIM и возможностях специализированного CIM-портала, служащего для информационного обмена субъектов отрасли.

Кроме того, в рамках конференции ведущие российские и зарубежные энергетические компании, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-систем представят лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях отрасли и поделятся собственными передовыми наработками в этой сфере.

О конференции

Конференция «CIM в России и мире» проводится ежегодно, начиная с 2021 года. На форуме обсуждаются технические аспекты реализации требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в части создания цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и информационного обмена на основании национальных стандартов ГОСТ Р 58651 (CIM), а также вопросов разработки методологии их применения.

В ходе конференции рассматриваются лучшие практики реализации проектов по внедрению стандартов CIM на предприятиях отрасли с учетом анализа отечественного и зарубежного опыта и основные направления развития технологии, освещаются вопросы разработки национальных стандартов в сфере информационного обмена.

Конференция способствует консолидации позиций профессионального сообщества по вопросам унификации информационного обмена не только в масштабах ЕЭС России, но и соседних государств, а также помогает выработать единый взгляд на перспективы внедрения технологий CIM в электроэнергетике с учетом уникальных особенностей каждой страны.

К участию в конференции приглашаются представители крупнейших энергетических компаний, разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений, исследовательских институтов, а также представители отраслевого регулятора и зарубежные эксперты.

Материалы прошлогодней конференции «CIM в России и мире» доступны по ссылке.