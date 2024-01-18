По итогам успешных испытаний ЦСПРР введена в опытно-промышленную эксплуатацию.

В конце 2023 года специалисты Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») совместно с АО «СО ЕЭС» и АО «Монитор Электрик» успешно завершили предварительные испытания импортозамещённой Централизованной системы планирования режимов работы АЭС (ЦСПРР).

ЦСПРР включает в себя два программных комплекса по диспетчерским и оперативным заявкам (система управления заявками) на платформе CK-11» и «Информационный комплекс участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre» (MODES-Centre SE).

В ходе испытаний была подтверждена работоспособность функций по взаимодействию ЦСПРР и систем АО «СО ЕЭС»: получение данных с информационных шлюзов АО «СО ЕЭС», отправка в АО «СО ЕЭС» информации о нагрузке АЭС, результатов согласования стандартных диспетчерских команд, обмен с в АО «СО ЕЭС» заявками на вывод оборудования АЭС в ремонт.

По итогам успешных испытаний ЦСПРР введена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию ЦСПРР, как объекта критической информационной инфраструктуры, позволил Росэнергоатому осуществить перевод Системы на полностью импортонезависимое решение на базе программного обеспечения, которое осуществляет планирование режимов работы АЭС, на отечественной операционной системе и импортонезависимых программных продуктах, зарегистрированных в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Проект импортозамещения ЦСПРР поставил перед специалистами Концерна «Росэнергоатом» и АО «Монитор Электрик» амбициозные и сложные вызовы, решённые в кратчайшие сроки. Были выполнены работы по развертыванию Системы, настройке информационной модели и интеграций со сторонними программными комплексами АО «Концерн Росэнергоатом», разработана проектная и эксплуатационная документация и проведено обучение персонала АЭС.

Особое внимание было уделено выполнению требований информационной безопасности и автоматизации процесса управления доступом более 500 пользователей.

Импортозамещение ЦСПРР выполняется Концерном «Росэнергоатом» в рамках масштабного проекта по импортозамещению в сфере информационно- коммуникационных технологий в Российской Федерации, реализуемого согласно Указу Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166, даже с существенным опережением сроков, которые взяла на себя Госкорпорация «Росатом», как передовая компания и в области импортозамещения

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом, как единственная российская глобальная технологическая компания и её предприятия, принимают активное участие в этой работе.